国际油市：石脑油裂解价差小涨，然供过于求疑虑犹存

路透新加坡8月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周一略微反弹至每吨126.85美元，但因市场供过于求疑虑犹存，因此这波涨势可能仅为昙花一现。

“石脑油市场仍旧疲弱。尽管仍有需求，但为数不多，”一名北亚交易商指出。

“在9月下半交货前，市场存有太多的石脑油。”

交易商们指出，一些石脑油裂解厂9月起将进行岁修，亦降低对石脑油的需求。

亚洲汽油裂解价差走坚至近两周高位，达每桶5.38美元，但仍较一个月前低逾60%。

斯里兰卡Ceylon Petroleum寻求10万桶92-辛烷值汽油，10月12-13日交货，8月20日截标。

新加坡现货市场达成一笔石脑油及三笔汽油交易。

Sietco出售2.5万吨石脑油予伊藤忠商事，10月上半交货，每吨912美元。

Sietco出售两批95-辛烷值汽油予维多公司，9月6-10日装运，每桶112美元，8月31日至9月4日船货则为每桶111.90美元。

维多公司出售一批92-辛烷值汽油予Gunvor，每桶110.20美元，8月26-30日装运。(完)

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