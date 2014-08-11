国际油市：石脑油裂解价差小涨，然供过于求疑虑犹存

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透新加坡8月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周一略微反弹至每吨126.85美元，但因市场供过于求疑虑犹存，因此这波涨势可能仅为昙花一现。
“石脑油市场仍旧疲弱。尽管仍有需求，但为数不多，”一名北亚交易商指出。
“在9月下半交货前，市场存有太多的石脑油。”
交易商们指出，一些石脑油裂解厂9月起将进行岁修，亦降低对石脑油的需求。
亚洲汽油裂解价差走坚至近两周高位，达每桶5.38美元，但仍较一个月前低逾60%。
斯里兰卡Ceylon Petroleum寻求10万桶92-辛烷值汽油，10月12-13日交货，8月20日截标。
新加坡现货市场达成一笔石脑油及三笔汽油交易。
Sietco出售2.5万吨石脑油予伊藤忠商事，10月上半交货，每吨912美元。
Sietco出售两批95-辛烷值汽油予维多公司，9月6-10日装运，每桶112美元，8月31日至9月4日船货则为每桶111.90美元。
维多公司出售一批92-辛烷值汽油予Gunvor，每桶110.20美元，8月26-30日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。