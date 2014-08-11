拉各斯埃博拉确诊感染病例增至10人--卫生部长

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿布贾8月11日 - 尼日利亚卫生部长Onyebuchi Chukwu周一称，拉各斯有10例确诊的埃博拉病毒感染者，之前确诊患者数为七人，但死亡病例只有两例，包括那名将埃博拉病毒带入尼日利亚的利比里亚人。
Chukwu在记者会上表示，所有确诊病例都与Patrick Sawyer有过密切接触。Sawyer于7月25日抵达拉各斯机场后病倒，随后死去。当时为Sawyer提供护理的护士也失去了生命，当时并不知道Sawyer感染了埃博拉病毒，因此没有穿戴保护设备。
“截至今天，77名密切接触和次级接触者都已经被监控或隔离。”Chukwu说道。最新一名确诊患者也是与Sawyer发生过密切接触的护士。
“她出现症状后，我们将她隔离。周末刚刚对她进行了检查。”
Chukwu指出，她曾与丈夫呆在家里，她的丈夫也处在受监控中。
西非埃博拉疫情是史上最严重的，世界卫生组织周五表示，这次疫情已经构成国际卫生紧急事件，未来几个月疫情可能继续扩散。世界卫生组织称，已有961人死于这次疫情，埃博拉病毒总的感染人数已经增至1,779人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM