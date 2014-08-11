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市场报道 | 2014年 8月 11日 星期一 21:33 BJT

美国热股：通用汽车盘初股价上涨，法院受理点火开关诉讼案

路透8月11日 - 通用汽车 被诉隐瞒在2010年一场车祸中点火开关故障问题的关键证据；公司请求法院不予受理的动议遭到驳回。这场事故导致一名佐治亚州女子死亡。

通用汽车盘初股价上涨0.3%至33.67美元，周五收报33.53美元。(完) 　　
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