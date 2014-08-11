版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 11日 星期一 21:34 BJT

美国热股：MURPHY PETROLEUM盘初股价小涨，此前签订协议出售英国加油站

路透8月11日 - MURPHY PETROLEUM 签署协议，将旗下英国加油站售予Motor Fuel Group (MFG)，完全退出英国石油零售市场。

MURPHY PETROLEUM盘初股价小升0.3%至61.51美元，周五收报61.32美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐