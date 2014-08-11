版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 11日 星期一 21:32 BJT

美国热股：黑石集团盘初股价上涨，此前接近敲定协议收购油田权益

路透8月11日 - 据知情人士透露，美国私人直接投资公司--黑石集团 接近敲定协议，收购路易斯安那州一油田50%、价值12亿美元的权益，该油田目前由皇家荷兰/壳牌石油集团RDSa.L>所持有。

黑石集团盘初股价上涨1.9%至33.62美元，周五收报32.98美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐