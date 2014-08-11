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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 21:32 BJT

美国热股：PRICELINE GROUP盘初股价下跌，财测不及分析师预期

路透8月11日 - 线上旅游网站PRICELINE GROUP INC 预测第三季获利将低于分析师预期，主要因砸重金扩大国际业务。

PRICELINE盘初股价下跌0.4%，至1,276.06美元，周五收报1,281.56美元。(完) 　　
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