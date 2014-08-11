美国热股：麦当劳股价盘初小涨，此前在中文官网公开供应商信息

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透8月11日 - 应上海市监管部门的要求，包括麦当劳 和百胜 在内的五家快餐连锁企业在其中文官网公开主要食品原料供应商信息。
上海食品药品监督管理局周六表示，已经多次约谈百胜、麦当劳、德克士、汉堡王、卡乐星等部分连锁餐饮企业，要求其在官网上公布本企业所有食品供应商、食品原料及相关资质材料。
麦当劳盘初股价小升0.1%至93.67美元，周五收报93.55美元，百胜股价持平报69.97美元。(完)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM