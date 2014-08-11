版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 21:35 BJT

美国热股：麦当劳股价盘初小涨，此前在中文官网公开供应商信息

路透8月11日 - 应上海市监管部门的要求，包括麦当劳 和百胜 在内的五家快餐连锁企业在其中文官网公开主要食品原料供应商信息。

上海食品药品监督管理局周六表示，已经多次约谈百胜、麦当劳、德克士、汉堡王、卡乐星等部分连锁餐饮企业，要求其在官网上公布本企业所有食品供应商、食品原料及相关资质材料。

麦当劳盘初股价小升0.1%至93.67美元，周五收报93.55美元，百胜股价持平报69.97美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐