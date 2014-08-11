美国股市：开高，因乌克兰紧张情势缓和

路透纽约8月11日 - 美国股市周一开高，主要股指延续周五的涨势，因看来俄罗斯和乌克兰之间的紧张情势较不可能升高。

股市亦受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔的谈话所拉抬。费舍尔表示，迄今为止美国和全球复苏状况“令人失望” ；这意味着美联储不会在短期内收紧货币政策。

道琼工业指数 涨31.02点，或0.19%，至16,584.95点。标准普尔500指数 涨4.21点，或0.22%，至1,935.8点。Nasdaq指数 涨16.70点，或0.38%，至4,387.60点。(完)