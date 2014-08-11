英国金融市场:英镑上涨，观望英国央行通胀报告及薪资数据

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
* 聚焦英国央行通胀报告及薪资数据
* 分析师对英国央行升息时机意见有分歧
路透伦敦8月11日 - 英镑周一小幅上涨，本周走势料会受到英国央行最新通胀报告的主导，该报告可能对英国将何时收紧货币政策提供线索。
英国央行将在周三发布通胀报告，周三还将公布就业和薪资数据，应该为市场提供央行利率动向的信号。英国利率前景推动英镑兑欧元从年初至7月初录得15%的涨幅。
英镑过去一个月走低，主要是美元再次上涨，但市场对英国央行升息时机和随后的升息幅度开始产生怀疑。
一些分析师表示，本周薪资数据的影响力可能更甚于通胀报告。两者均将于周三出炉。
“我们预计截至6月的三个月薪资将较上年同期下滑0.1%，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示。
英镑/美元 涨0.1%至1.6792美元，周五稍晚触及两个月低位1.6767美元。欧元/英镑 跌0.3%，至0.7971。
多数分析师预期英国央行升息将在今年11月或明年2月。央行在11月也将公布最新通胀和增长预估。
“我们可能要等到9月看看英镑是否得到更持久的刺激因素，特别是如果一些货币政策委员在9月政策会议上支持升息。”FxPro首席分析师Simon Smith说。
在英债市场，因欧洲股市上涨，令英国长债价格从周五触及的一年高位回落，表现逊于德债和美债。
英国30年期公债 收益率升3个基点，报3.15%，可望录得6月6日来最大单日升幅，当时美国就业数据强劲，推高全球主要公债收益率。10年期英债 收益率周一上涨约2个基点，报2.48%。(完)
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路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)