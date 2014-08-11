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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：8月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 08/07/2014 07/31/2014 07/31/2014 08/08/2013

初值 修正值 前值

小麦 526,997 384,421 351,503 664,145

燕麦 0 100 100 0

大麦 0 2,572 2,572 906

玉米 905,137 1,140,546 1,140,546 397,101

高粱 318,114 122,702 122,482 88,830

大豆 98,910 39,256 39,256 93,289

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 4,555,805 6,523,550

燕麦 200 858

大麦 　 33,119 6,985

玉米 43,874,727 16,739,637

高粱 4,633,612 1,703,563

大豆 43,160,611 35,464,128

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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