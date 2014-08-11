USDA报告：8月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透8月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 08/07/2014 07/31/2014 07/31/2014 08/08/2013
初值 修正值 前值
小麦 526,997 384,421 351,503 664,145
燕麦 0 100 100 0
大麦 0 2,572 2,572 906
玉米 905,137 1,140,546 1,140,546 397,101
高粱 318,114 122,702 122,482 88,830
大豆 98,910 39,256 39,256 93,289
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 4,555,805 6,523,550
燕麦 200 858
大麦 33,119 6,985
玉米 43,874,727 16,739,637
高粱 4,633,612 1,703,563
大豆 43,160,611 35,464,128
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM