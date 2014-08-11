欧洲股市：从过去两周的跌势中反弹，德股领升

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300指数收涨1.3%，报1,323.12点
* 该指数在过去两周大跌约7%
* 德国股市DAX指数表现出色，反弹1.9%
* Euro STOXX 50收高1.4%，报3,047.56点
* 北约称俄罗斯干预乌克兰的可能性高
路透伦敦8月11日 - 欧洲股市周一从过去两周的跌势中反弹，德国股市DAX指数表现出色，因投资者总结认为俄罗斯不会很快对乌克兰出兵。
乌克兰军队和亲俄分离主义者的冲突持续，北大西洋公约组织(NATO)秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)周一称，俄罗斯军事干预乌克兰的“可能性高”，但交易商称，俄罗斯仍很可能尝试和将乌克兰危机解除。
“乌克兰危机似乎趋稳。欧洲股市过去几周大跌，今日稍作喘息，”Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨1.3%，报1,323.12点，该指数在过去两周大跌约7%。
欧元区绩优股指数升1.4%，报3,047.56点。德国股市DAX指数 升1.9%，报9,180.74点，表现出色。
近期受葡萄牙圣灵银行 消息拖累的欧元区银行股周一升幅居前。意大利第四大银行Banco Popolare 公布强于预期的季报后，股价劲升8.2%。
法股CAC指数 收高1.2%，收报4,197.70点，英国富时100指数 收高1%，收报6,632.82点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。