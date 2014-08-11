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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 02:27 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上涨，可可触及三年高位

路透纽约/伦敦8月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一放量跳涨超过4%，因展期相关交易，以及对巴西作物受损的忧虑重燃，推动买盘且促使卖家观望。

纽约可可期货触及三年高位，因需求强劲抵销科特迪瓦(象牙海岸)供应充裕。ICE原糖期货从上周触及的五个半月低位攀升。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 放量收涨8.3美分，或4.5%，报每磅1.9335美元。交易商将合约从9月展期。

“我们听到的是，咖啡豆收成将可能是4,000万包左右。这意味着咖啡期货估值过低。现在市场没有卖家。”NickJenCapital合作伙伴Nick Gentile说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨38美元，或1.9%，收报每吨1,997美元。

ICE-12月可可期货 收涨6美元，或0.2%，报每吨3,221美元，接近盘中触及的三年高位3,236美元。

伦敦12月可可期货 收高3英镑，或0.1%，收报每吨2,007英镑。

ICE-10月原糖期货 上涨0.10美分，或0.6%，收报每磅16.24美分，从周五触及的五个半月低位16.01美分攀升。

LIFFE-10月白糖合约 收高2.90美元，或0.7%，收报每吨436.20美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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