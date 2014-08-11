纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上涨，可可触及三年高位

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透纽约/伦敦8月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一放量跳涨超过4%，因展期相关交易，以及对巴西作物受损的忧虑重燃，推动买盘且促使卖家观望。
纽约可可期货触及三年高位，因需求强劲抵销科特迪瓦(象牙海岸)供应充裕。ICE原糖期货从上周触及的五个半月低位攀升。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 放量收涨8.3美分，或4.5%，报每磅1.9335美元。交易商将合约从9月展期。
“我们听到的是，咖啡豆收成将可能是4,000万包左右。这意味着咖啡期货估值过低。现在市场没有卖家。”NickJenCapital合作伙伴Nick Gentile说。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨38美元，或1.9%，收报每吨1,997美元。
ICE-12月可可期货 收涨6美元，或0.2%，报每吨3,221美元，接近盘中触及的三年高位3,236美元。
伦敦12月可可期货 收高3英镑，或0.1%，收报每吨2,007英镑。
ICE-10月原糖期货 上涨0.10美分，或0.6%，收报每磅16.24美分，从周五触及的五个半月低位16.01美分攀升。
LIFFE-10月白糖合约 收高2.90美元，或0.7%，收报每吨436.20美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM