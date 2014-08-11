芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，因美国中西部周末降雨有利生长

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥8月11日 - 美国大豆期货周一多数收低，因美国中西部周末降雨，将扶助大豆成长，该处的大豆正处于重要的生长阶段。
降水提振对秋季大豆收成将创纪录的预期。
尽管多数大豆合约下跌，近作11月大豆跌穿了10日和20日关键技术支撑位，收位接近日内低点，但近月8月大豆急升，因该合约在周四到期前有回补空头。
以连续的图表看，近月大豆合约 触及7月11日来最高，但成交量仅有1,219口。8月大豆没有合约交割，为市场提供进一步支撑。
交易商表示，在周二美国农业部月度供需报告公布前，市场调整头寸。预计该报告将显示大豆丰收，将补充紧张的2014/15作物年度美国大豆库存。
美国豆油期货全线下滑，近月8月豆油合约 下跌，因有大量合约交割。
豆粕期货涨跌互见。
8月大豆期货合约 收高30美分，报每蒲式耳13.14-3/4美元。
8月豆粕合约 收高2.9美元，报每短吨400.4美元。8月豆油合约 跌0.56美分，报34.88美分。
今日CBOT大豆预估成交量为148,889口，豆粕为70,375口，豆油为91,009口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)