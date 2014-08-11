芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，因美国中西部周末降雨有利生长

路透芝加哥8月11日 - 美国大豆期货周一多数收低，因美国中西部周末降雨，将扶助大豆成长，该处的大豆正处于重要的生长阶段。

降水提振对秋季大豆收成将创纪录的预期。

尽管多数大豆合约下跌，近作11月大豆跌穿了10日和20日关键技术支撑位，收位接近日内低点，但近月8月大豆急升，因该合约在周四到期前有回补空头。

以连续的图表看，近月大豆合约 触及7月11日来最高，但成交量仅有1,219口。8月大豆没有合约交割，为市场提供进一步支撑。

交易商表示，在周二美国农业部月度供需报告公布前，市场调整头寸。预计该报告将显示大豆丰收，将补充紧张的2014/15作物年度美国大豆库存。

美国豆油期货全线下滑，近月8月豆油合约 下跌，因有大量合约交割。

豆粕期货涨跌互见。

8月大豆期货合约 收高30美分，报每蒲式耳13.14-3/4美元。

8月豆粕合约 收高2.9美元，报每短吨400.4美元。8月豆油合约 跌0.56美分，报34.88美分。

今日CBOT大豆预估成交量为148,889口，豆粕为70,375口，豆油为91,009口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)