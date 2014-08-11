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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 05:02 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，在USDA数据公布前交投震荡

路透8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商称，今日交投震荡，因在美国农业部公布月度供需报告前，交易商调整头寸。

CBOT小麦合约受压，因技术性卖出，以及来自黑海地区小麦出口竞争激烈，尽管该区地缘政治局势紧张。

乌克兰谷物出口，主要是大麦和小麦，在7月1日至8月8日的出口量为270万吨，较上年同期上升60%。出口步伐受收成上升所推动，且在借贷条件收紧的情况下，生产商寻求资金。

CBOT小麦期货受到支撑，因法国降水，令人重新忧虑欧盟小麦质量，这可能提振对美国小麦需求。

美国农业部称，最新一周出口检验美国小麦526,997吨，高于市场预期的35-45万吨。

CBOT-9月合约 收低2-3/4美分，报每蒲式耳5.46-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为202,097口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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