芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，在USDA数据公布前交投震荡

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商称，今日交投震荡，因在美国农业部公布月度供需报告前，交易商调整头寸。
CBOT小麦合约受压，因技术性卖出，以及来自黑海地区小麦出口竞争激烈，尽管该区地缘政治局势紧张。
乌克兰谷物出口，主要是大麦和小麦，在7月1日至8月8日的出口量为270万吨，较上年同期上升60%。出口步伐受收成上升所推动，且在借贷条件收紧的情况下，生产商寻求资金。
CBOT小麦期货受到支撑，因法国降水，令人重新忧虑欧盟小麦质量，这可能提振对美国小麦需求。
美国农业部称，最新一周出口检验美国小麦526,997吨，高于市场预期的35-45万吨。
CBOT-9月合约 收低2-3/4美分，报每蒲式耳5.46-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为202,097口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)