全球金市：股市上涨令金价持平，地缘政治局势缓和限制金价升幅

* 标普500指数上涨，因对乌克兰局势缓和抱有希望
* SPDR Gold Trust的黄金持仓量下降
路透纽约/伦敦8月11日 - 金价周一几无变动，因全球股市上涨，且乌克兰和中东的紧张局势明显缓和，促使黄金投资者对金价升至1,300美元以上后获利了结。
俄罗斯可能向乌克兰东部提供援助，欧美股市对此没有反应。西方官员曾表示，俄罗斯向乌克兰提供人道援助可能是俄入侵乌克兰的藉口。
美股上涨，在上周五稍作修正后将扩大升幅。许多投资者的焦点仍在上周五俄罗斯称结束在俄乌边境附近进行的军演的消息上。
“因股市上涨，没有理由买入黄金和白银。而且，当需要避险时，人们青睐美国公债而不是黄金，”纽约商品期货交易所(COMEX)期金场内交易商Jonathan Jossen说。
在1823 GMT，现货金 跌0.44美元，报每盎司1,308.90美元，从周五触及的三周高位1,322.60美元回落。
美国COMEX-12月期金 跌0.50美元，报每盎司1,310.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约60%。
来自交战双方的官员表示，以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量减少1.79吨，至795.86吨，反映投资者对黄金的信心疲弱。
其他贵金属方面，现货银 涨0.7%，报每盎司20.05美元。现货铂金 跌0.5%，报每盎司1,464.56美元。现货钯金 涨1.7%，报873美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1310.50 -0.50 0.0 1306.40 1312.90 56,814
COMEX白银期货 20.095 0.154 0.8 19.845 20.110 28,516
COMEX铂金期货 1471.60 -6.70 -0.5 1468.70 1481.90 3,831
COMEX钯金期货 874.70 14.20 1.7 857.60 876.50 6,409
现货金 1308.90 -0.44 0.0 1305.40 1311.40
现货银 20.050 0.140 0.7 19.830 20.090
现货铂金 1464.56 -7.84 -0.5 1469.00 1474.10
现货钯金 873.00 14.80 1.7 859.05 874.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)