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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 04:21 BJT

纽约期市：期棉收高，因USDA报告前轧平头寸

路透纽约8月11日 - 期棉周一小幅上涨，因在美国农业部月度供需报告公布前，交易商轧平头寸。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-12月期棉 收高0.19美分，或0.3%，报每磅64.40美分。

市场广泛预期，周二公布的美国农业部月度作物报告将上调美国棉花产量预估。

美国农业部在7月时预期2014/15年美国棉花产量将为1,650万包。

但交易商称，对美国棉花丰收的预期已被市场消化。

ICE最新数据显示，交易所棉花库存下降至99,890包，低于之前数据105,856包，且低于7月初时462,000包的一年峰值。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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