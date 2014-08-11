美国股市：道琼工业指数收高0.1%，Nasdaq指数上升0.7%

中港个股：西安房管局暂停当地万科所有项目销售，因部分项目涉违法销售
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。
路透纽约8月11日 - 美国股市周一连续第二日上涨，因投资者将焦点放在俄罗斯和乌克兰紧张局势将缓和的希望上。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高16.05点，或0.10%，至16,569.98点。标准普尔500指数 上涨5.33点，或0.28%，至1,936.92点；Nasdaq指数 收升30.43点，或0.70%，至4,401.33点。(完)
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。
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路透4月26日 - 澳洲股市周三收高，金融类股表现突出。周二澳洲股市因适逢假日休市。 S&P/ASX 200指数收报5,912点，涨40.217点，涨幅0.68%。 市场人气受到美国股市隔夜走强，以及法国大选第一轮投票之后的全球股市上扬提振。 澳洲四大行和保险商提振金融类股，金融类股指数收于两年高位，一度上涨1.4%至6,973.500点。 必和必拓和力拓扩大涨势。(完) (编译 王颖; 审校 于春红)