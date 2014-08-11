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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.1%，Nasdaq指数上升0.7%

路透纽约8月11日 - 美国股市周一连续第二日上涨，因投资者将焦点放在俄罗斯和乌克兰紧张局势将缓和的希望上。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高16.05点，或0.10%，至16,569.98点。标准普尔500指数 上涨5.33点，或0.28%，至1,936.92点；Nasdaq指数 收升30.43点，或0.70%，至4,401.33点。(完)
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