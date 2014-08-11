国际油市：美国原油期货小升，因预期上周美国库存将减少

* 美国原油期货上涨，因预期美国原油库存将减少

* 在地缘政治紧张局势忧虑缓和下，布兰特原油走低

路透纽约8月11日 - 美国原油期货周一微幅上涨，因预期上周美国原油库存将进一步减少，而布兰特原油期货下滑，但多个地缘政治风险犹在。

布兰特原油下跌，尽管多个地缘政治风险从上周延续至今，包括自2011年美国在伊拉克撤军后，美国总统奥巴马上周首次授权对伊拉克进行空袭。

市场预期最新一周美国原油库存将下降，支撑美国原油价格上涨。交易商和分析师预计美国俄克拉荷马州库欣原油库存将增加。本周稍后，美国政府将公布原油库存数据。

不过，库欣原油库存上升将可能是短暂的，因多家炼厂正恢复运作，例如CVR Refining LP 在堪萨斯州Coffeyville的炼厂开始运作，预计将令库欣的原油库存减少。

1830 GMT，美国原油 上升0.43美元，收报每桶98.08美元。布兰特原油 下滑0.34美元，收报每桶104.68美元。

价格变动很大程度是因为交易商尝试收窄布兰特原油较美国原油的升水，该升水在周四一度走宽至最多8.10美元，为6月底来最宽水平。

“我认为，布兰特原油较美国原油升水在7.50美元以上是不能持续的，”Global Hunter Securities宏苋策略师Richard Hastings说。“一般来说，布兰特原油升水应该介乎4-6美元。”

北大西洋公约组织(NATO)秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)接受路透访问时表示，俄罗斯军事干预乌克兰的“可能性高”，且北约的监察显示，俄罗斯没有从和乌克兰接壤边境撤军的迹象。

乌克兰军方发言人称俄罗斯在同乌克兰接壤边境集结4.5万兵力，配备坦克、导弹发射系统、战机和攻击型直升机。(完)

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