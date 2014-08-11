美国股市：连涨第二日，因对俄乌紧张关系缓和抱有希望

* 股指延续周五涨势，因地缘政治紧张局势缓和

* Kinder Morgan暴涨9%

* 俄罗斯提出向乌克兰提供人道援助

* 道指涨0.1%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数涨0.7%

路透纽约8月11日 - 美国股市周一上升，延续周五涨势，因投资者希望俄罗斯向乌克兰提供人道救援，将缓和两国的紧张关系。

周一稍早，北大西洋公约组织(NATO)秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)周一警告称，俄罗斯军事干预乌克兰的“可能性高”，可能使用人道援助作为入侵的藉口。乌克兰表示，俄罗斯在俄乌边境集结45,000万兵力，和俄罗斯报道的紧张局势降温形成对照。

投资者似乎没有忧虑以上事件。包含俄罗斯上市公司的Market Vectors Russia Exchange-Traded Fund 上涨1.43%。

“似乎投资在俄罗斯股市的美国投资者没有将北约的声明视作一个值得忧虑的消息，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。

美股普涨，标准普尔500指数10大板块中有八种上升。必需消费品股升幅最大，该板块上涨0.8%，能源股和公用事业股下跌。

美国向伊拉克北部伊斯兰国继续进行空袭，以及以色列和巴勒斯坦透过埃及斡旋周一进行非直接磋商，这些消息也扶助美股攀升。

道琼工业指数 收高16.05点，或0.10%，至16,569.98点。标准普尔500指数 上涨5.33点，或0.28%，至1,936.92点；Nasdaq指数 收升30.43点，或0.70%，至4,401.33点。

美国大型油气管道公司Kinder Morgan Inc 股价暴涨9%，报39.37美元，是百分比升幅最大的标普500指数成份股。Kinder Morgan周日称，将把旗下所有上市交易子公司整合成一家公司，交易涉资700亿美元。 以点数计，该公司是扶助标普500指数上升的第三大功臣。

Priceline Group Inc 大涨2.2%，报1,309.28美元，之前公司公布季度营收上升26%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约47亿股，低于过去五日成交均值61亿股。(完)