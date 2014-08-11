版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.23 +0.67 +1.41 1536651

搜狐 57.82 +1.10 +1.94 541242

网易 83.48 +0.58 +0.70 296037

百度 217.98 +2.89 +1.34 2366487

台湾

台湾积体电路 20.05 +0.26 +1.31 2572545

联电 2.13 +0.03 +1.43 318289

日月光 6.19 +0.10 +1.64 135346

硅品精密 7.10 +0.12 +1.72 986702

和信超媒体 0.99 +0.03 +3.11 93145

友达 4.58 +0.13 +2.92 78412

中华电信 30.63 +0.01 +0.03 23948

台湾国际航电 55.77 +0.18 +0.32 636014

香港

中国移动 55.22 -0.12 -0.22 183455

中国联通 16.54 +0.13 +0.79 73185

中国电信 53.73 +0.87 +1.65 7981

中芯国际 4.52 +0.12 +2.73 27565

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐