《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.23 +0.67 +1.41 1536651
搜狐 57.82 +1.10 +1.94 541242
网易 83.48 +0.58 +0.70 296037
百度 217.98 +2.89 +1.34 2366487
台湾
台湾积体电路 20.05 +0.26 +1.31 2572545
联电 2.13 +0.03 +1.43 318289
日月光 6.19 +0.10 +1.64 135346
硅品精密 7.10 +0.12 +1.72 986702
和信超媒体 0.99 +0.03 +3.11 93145
友达 4.58 +0.13 +2.92 78412
中华电信 30.63 +0.01 +0.03 23948
台湾国际航电 55.77 +0.18 +0.32 636014
香港
中国移动 55.22 -0.12 -0.22 183455
中国联通 16.54 +0.13 +0.79 73185
中国电信 53.73 +0.87 +1.65 7981
中芯国际 4.52 +0.12 +2.73 27565
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 张涛；审校 杜明霞)