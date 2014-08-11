金砖国家：8月11日股汇市收盘纵览

路透8月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月11日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一上涨1.52%，报1,061.41点。
中国股市：沪综指收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励
香港股市：受地产股引领收升，沪综指和美股上扬提供助力
中国汇市：人民币收涨至近五月高位，购汇需求令升幅收窄
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拉美股市：拉美股市上涨，因乌克兰相关地缘政治紧张局势缓解。巴西指标股指Bovespa 涨1.87%，收报56,613.32点
拉美汇市：拉美货币上涨，因乌克兰相关地缘政治紧张局势缓和
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南非股市：跟随全球市场上涨，此前央行出手救援因大量坏账陷入困境的African Bank Investments 。指标Top-40绩优股指数 收升1.79%，报46,377点；综合指数 涨1.68%，收报51,523点。
南非汇市：兰特兑美元持稳，但避险操作容易令兰特下跌
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印度股市：上涨近1%，结束三日连跌局面，Mahindra and Mahindra等汽车类股因业绩良好而大涨，乌克兰局势缓和提振全球市场上扬，亦提振印度股市。NSE指数 收高0.76%，或57.40点，至7,625.95点，收在50日移动均线切入位7,616.74上方。指标BSE指数 涨0.75%，或190.10点，收报25,519.24点。
印度汇市：印度卢比小幅下跌，市场情绪仍然谨慎，因担心外资可能出脱部分国内股票或债券仓位，不过全球地缘政治紧张局势缓解限制卢比跌幅。卢比兑美元 收报61.19/20，上周五收在61.14/15。
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俄罗斯股市：指标股指 上涨2.83%，报1,203.670点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.52%，报651.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.53%，报35.9290卢布；卢布兑欧元 涨0.78%，至48.0700卢布。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 于春红)