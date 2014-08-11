美国与加拿大经济指标预测--8月12日-8月19日****

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前
8月11日当周
8月12日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 95.00
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字960 盈余710
8月13日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 -- 347.0
再融资指数 -- 1,377.0
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.2% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%
1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.5%
8月14日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.1%
1230 美国进口价格(较前月) 7月 -0.3% +0.1%
出口价格(较前月) -0.1% -0.4%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月9日当周 29.5 28.9
四周均值(万人) -- -- 29.35
续请失业金人数(万人) 8月2日当周 250.0 251.8
8月15日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.4% +1.6%
1230 美国纽约联储制造业指数 8月 20.00 25.60
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
核心最终需求PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
1300 美国整体净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入355
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入250
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
制造业产出(较前月) +0.4% +0.1%
产能利用率 79.2% 79.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 82.5 81.8
现况指数 97.8 97.4
预期指数 73.0 71.8
8月18日当周
8月18日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 53 53
8月19日(二)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +2.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.9%
1230 美国房屋开工(万户) 7月 97 89.3
建筑许可(万户) 100.1 97.3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 孙茉莉)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)