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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 07:56 BJT

日本数据：7月国内企业物价指数同比升4.3%，较前月上涨0.3%--央行

路透东京8月12日 - 日本央行周二公布数据显示，日本7月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨4.3%。

市场预估中值为升4.4%；6月时为较上年同期上升4.6%。

整体最终商品物价较上年同期上涨0.4%。

国内最终商品物价则较上年同期上升0.2%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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7月 6月 5月 7月指数

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年变动率 +4.3 (+4.4) +4.6 +4.4 106.6

月变动率 +0.3 (+0.4) +0.2 +0.3

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
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