《焦点》俄将向乌克兰派出救助车队，西方警告不要为入侵创造借口

**乌克兰寻求国际社会帮助**

乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)支持派出救援队，但他明确表示，这项任务必须在ICRC的保护下展开，其中也包括欧盟与俄罗斯的努力。

波罗申科周一与奥巴马通电话时获得了后者的支持。白宫援引奥巴马的话称，俄罗斯任何未获得乌克兰政府同意的介入行动都将是不可接受的，也是违反国际法的。

NATO秘书长拉斯穆森表示，并未出现俄罗斯已从俄乌边境撤军的迹象。他在接受路透采访时说，俄罗斯军事介入的可能性很大。

乌克兰似乎仍在推进其进攻计划，并未因北约所称的俄罗斯在边境集结约2万人兵力，并可能从地面入侵乌克兰而却步。

乌克兰称俄罗斯军队集结规模远不止于此。乌军方发言人Andriy Lysenko在新闻简报会上表示，“截至今日11点，边境地区约有4.5万人的兵力集结。”

他说，在边境集结的兵力配备160辆坦克、1,360辆装甲车、390套火炮系统、多达150个Grad导弹发射器、192架战斗机以及137架攻击型直升机。(完) (编译 张涛/许娜/王颖；审校 杜明霞/张涛/徐文焰)