《焦点》俄将向乌克兰派出救助车队，西方警告不要为入侵创造借口

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
**乌克兰寻求国际社会帮助**
乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)支持派出救援队，但他明确表示，这项任务必须在ICRC的保护下展开，其中也包括欧盟与俄罗斯的努力。
波罗申科周一与奥巴马通电话时获得了后者的支持。白宫援引奥巴马的话称，俄罗斯任何未获得乌克兰政府同意的介入行动都将是不可接受的，也是违反国际法的。
NATO秘书长拉斯穆森表示，并未出现俄罗斯已从俄乌边境撤军的迹象。他在接受路透采访时说，俄罗斯军事介入的可能性很大。
乌克兰似乎仍在推进其进攻计划，并未因北约所称的俄罗斯在边境集结约2万人兵力，并可能从地面入侵乌克兰而却步。
乌克兰称俄罗斯军队集结规模远不止于此。乌军方发言人Andriy Lysenko在新闻简报会上表示，“截至今日11点，边境地区约有4.5万人的兵力集结。”
他说，在边境集结的兵力配备160辆坦克、1,360辆装甲车、390套火炮系统、多达150个Grad导弹发射器、192架战斗机以及137架攻击型直升机。(完) (编译 张涛/许娜/王颖；审校 杜明霞/张涛/徐文焰)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM