版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 07:27 BJT

****欧洲经济指标预测--8月12日-8月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    8月11日当周

    8月12日(二)
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                          6月           --     赤字31
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月终值      -0.1%      -0.1%
                               (较上年同期)                          +0.1%      +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -2.1%      -2.1%
                                   (较上年同期)                       持平       持平
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         8月         18.2       27.1
              ZEW现况指数                                             55.5       61.8

    8月13日(三)
    0530  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         7月终值       -0.4%       持平
                                      (较上年同期)                   +0.6%      +0.6%
    0600  德国CPI(较前月)                              7月终值       +0.3%      +0.3% 
                 (较上年同期)                                        +0.8%      +0.8%
              HICP(较前月)                                           +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.8%      +0.8%
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                      7月        -0.2%      -0.1%
                           (较上年同期)                              -0.9%      -0.8%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        7月        减少3   减少3.63
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至6月三个月         6.4%       6.5%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　  -0.1%      +0.3%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +0.7%      +0.7%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          6月        +0.3%      -1.1%
                        (较上年同期)                                 +0.1%      +0.5%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           8月        负1.0        0.1
    2301  英国RICS房价指数                                7月           51         53
         
    8月14日(四)
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季初值        +0.1%       持平
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)              第二季初值         持平      +0.8%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +1.5%      +2.5%
    0645  法国非农就业岗位(较前季)                     第二季           --      -0.1%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     7月         持平       持平       
                          (较上年同期)                               -0.9%      -0.8%
    0900  欧元区GDP(较前季)                        第二季初值        +0.1%      +0.2%
                 (较上年同期)                                        +0.7%      +0.9%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        7月终值        -0.6%      +0.1%
                  (较上年同期)                                       +0.4%      +0.4%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                         -0.8%      +0.1% 
                                    (较上年同期)                     +0.8%      +0.8% 
    
    8月15日(五)
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季修正值      +0.8%      +0.8%
                               (较上年同期)                          +3.1%      +3.1%

    8月18日当周
         
    8月18日(一)
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          6月         --      顺差154
    
    8月19日(二)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)          6月         --       盈余89 
                              (经季节调整)(亿欧元)                    --      盈余195
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                    --      流入603
    0830  英国CPI(较前月)                                 7月         --        +0.2%
               　 (较上年同期)                                        --        +1.9%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                              --        +0.2%
                            (较上年同期)                              --        +2.6%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  --        +0.2%
                                        (较上年同期)                  --        +2.7%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)                 --        -0.8%
                                         (较上年同期)                 --        -4.4%
                             PPI产出物价指数(较前月)                  --        -0.2%
                                        (较上年同期)                  --        +0.2%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                  --         持平
                                        (较上年同期)                  --        +1.0%  (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐