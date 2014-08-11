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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 07:40 BJT

《独家新闻》渣打将彻查数据以找洗钱迹象，结果或影响当局惩罚

路透8月11日 - 两位知情消息人士透露，渣打 将很快开始彻查一系列数据，以寻找可能存在洗钱或其他刑事问题的迹象，因对反洗钱合规计划非常关键的软件存在故障。

这次审查的结果可能影响监管机构因反洗钱失察行为对该行实施的惩罚。

其中一位消息人士说，由于渣打每月结算约200万笔美元交易，详查数据的过程将是一个“庞大的工作”，可能需要数月时间。两位消息人士均要求匿名，因未获授权公开谈论此事。

路透此前报道，纽约州金融局(DFS)指定的调查人员在2012年发现渣打反洗钱网存在漏洞。当时，金融局和联邦机构对渣打分别采取行动，因其隐瞒与伊朗相关交易违反美国制裁规定，对其累计罚款6.67亿美元。
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