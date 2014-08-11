《独家新闻》渣打将彻查数据以找洗钱迹象，结果或影响当局惩罚

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透8月11日 - 两位知情消息人士透露，渣打 将很快开始彻查一系列数据，以寻找可能存在洗钱或其他刑事问题的迹象，因对反洗钱合规计划非常关键的软件存在故障。
这次审查的结果可能影响监管机构因反洗钱失察行为对该行实施的惩罚。
其中一位消息人士说，由于渣打每月结算约200万笔美元交易，详查数据的过程将是一个“庞大的工作”，可能需要数月时间。两位消息人士均要求匿名，因未获授权公开谈论此事。
路透此前报道，纽约州金融局(DFS)指定的调查人员在2012年发现渣打反洗钱网存在漏洞。当时，金融局和联邦机构对渣打分别采取行动，因其隐瞒与伊朗相关交易违反美国制裁规定，对其累计罚款6.67亿美元。
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM