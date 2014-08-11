英国经济：7月零售销售较上年同期成长1.3%，但同店销售下滑--BRC

路透伦敦8月12日 - 英国零售业联盟(BRC)周二表示，受家俱支出和其他非食品购买回升的推动，英国7月零售销售增速加快。

BRC表示，7月整体零售支出较上年同期成长1.3%，较6月的增长0.6%加速。

7月同店零售销售较上年同期减少0.3%，路透调查原本预估为成长0.6%。

若剔除复活节月份不同而使数据扭曲引发波动的因素，家俱销售增幅为1月以来最大，但食品支出再次下滑，三个月均值降幅为2008年12月开始汇整这项数据以来最大。

“尽管当月非食品类零售商表现抢眼，甚至超过去年创纪录的销售表现，但杂货商因继续削价竞争使销售额下挫，”主办调查的毕马威会计师事务所零售负责主管David McCorquodale说。