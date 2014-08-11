英国经济：7月零售销售较上年同期成长1.3%，但同店销售下滑--BRC

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦8月12日 - 英国零售业联盟(BRC)周二表示，受家俱支出和其他非食品购买回升的推动，英国7月零售销售增速加快。
BRC表示，7月整体零售支出较上年同期成长1.3%，较6月的增长0.6%加速。
7月同店零售销售较上年同期减少0.3%，路透调查原本预估为成长0.6%。
若剔除复活节月份不同而使数据扭曲引发波动的因素，家俱销售增幅为1月以来最大，但食品支出再次下滑，三个月均值降幅为2008年12月开始汇整这项数据以来最大。
“尽管当月非食品类零售商表现抢眼，甚至超过去年创纪录的销售表现，但杂货商因继续削价竞争使销售额下挫，”主办调查的毕马威会计师事务所零售负责主管David McCorquodale说。
英国国家统计局的7月零售销售数据将在8月21日公布，统计局的数据涵盖的店家范围比BRC数据更广，BRC数据侧重较大型连锁店。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)