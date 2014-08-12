中国个股：泛海控股欲斥资近40亿港元收购李嘉诚旗下和记港陆控股权

路透上海8月12日 - 中国房地产企业泛海控股股份有限公司 周二公告称，拟透过附属公司泛海控股国际以近40亿港元价格，收购和记港陆 逾七成股权，出让人为亚洲首富李嘉诚控股的和记黄埔 旗下两间全资附属公司。

公告显示，泛海控股国际拟出资不少于35.56亿港元（相当于每股0.5556港元）但不多于38.3亿港元（相当于每股0.5984港元）价格，收购和黄两附属公司合计持有的和记港陆71.36%股权。目前相关各方周一已签署谅解备忘录，正就合作事宜进行洽商。

泛海控股国际已于签署备忘录当日以本票形式向两家出让方支付共计9.99亿港元保证金。同时，自签署备忘录之日期开始，泛海控股享有对此次和记港陆股权收购的独家权。

公告称，谅解备忘录的签署，仅旨在阐述各方的意向和目前达成的初步共识，最终是否能够签署正式协议及正式协议的最终条款均具有不确定性，故目前对泛海控股的影响尚难以评估。

泛海控股表示，为进一步壮大海外平台，公司签订了该备忘录。如果最终实现收购并顺利完成整合，将有利于泛海控股更为充分地利用国际资本、市场，推动公司的可持续发展。

和记港陆主要于中国内地从事物业投资及赚取租金收益。近阶段，李嘉诚家族旗下公司不断抛售其内地资产。此前，香港盈大地产 以72亿港元卖出北京盈科中心，长江实业 子公司出售上海陆家嘴东方汇经中心写字楼，并出清已持股多年的的长园集团 股权。