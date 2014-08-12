中国个股：永辉超市定增募资57亿元备战扩张，牛奶国际成第二大股东

路透上海8月12日 - 中国上市连锁超市企业--永辉超市 周二公告，将向牛奶国际 >旗下牛奶有限公司定向发行8.13亿股，募集56.92亿元人民币用于补充流动资金，发行完成后，牛奶有限公司将成公司第二大股东。

牛奶公司（The Dairy Farm Company, Limited）是牛奶国际（Dairy Farm International Holdings Limited）全资孙公司，后者是一家领先的泛亚零售企业，截至2013年12月31日经营着超过5,800家店铺，包括超市、大卖场、便利店、药妆店、家居用品店及饭店，并拥有约100,000名雇员，其2013年的年销售额超过120亿美元。牛奶国际是怡和集团（Jardine Matheson Group）成员。

本息交易前，永辉超市和牛奶国际不存在关联关系。

公告称，本次非公开发行股票的数量为813,100,468股，发行数量占完成后公司股本总数的19.99%，本次非公开发行股票价格为7.00元/股。

另外，本次非公开发行前，张轩松直接持有永辉超市24.68%的股权，张轩宁直接持有15.24%的股权，二人合计持有39.92%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，发行完成后，二人合计持有永辉超市31.94%的股权，其作为公司控股股东及实际控制人的地位没有改变。

永辉超市营业收入由2010年度的123.17亿元增长到2013年度的305.43亿元，年复合增长率达到35.35%。

根据2013年年报，公司已开业门店数达到288家，已签约未开业门店数量达到140家，而根据公司的未来发展目标，公司计划未来三年年均新601933开店60家以上，未来三年新开店总数不超过200家。

除此之外，永辉超市近年来投资并购步伐较快，此前曾三度举牌中国湖北省的龙头零售企业中百集团 ，并参与了金枫酒业 的定增。

永辉超市上周四公告停牌，今日将复牌，上一个交易日收报7.310元/股，最近一个月上涨5.94%。

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