表格：新加坡第二季经季调后GDP环比年率增长0.1%，较上年同期成长2.4%

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透新加坡8月12日 - 新加坡周二公布数据显示：
* 新加坡第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比成长年率为增长0.1%(预估为下滑0.1%)
* 新加坡第二季GDP较上年同期成长2.4%(预估为增长2.4%)
以下为数据详情：
实际GDP变动(%)
2014 2014 2013 2013 2013
第二季 第一季 第四季 第三季 第二季
环比年率 0.1 1.8 3.9 6.9 0.7
(经季节调整)
较上年同期 2.4 4.8 3.9 4.9 5.0
路透调查预估中值：
环比年率 -0.1%
较上年同期 +2.4%
数据为修正值。
7月14日公布的初估值数据显示，新加坡第二季经济环比年率下滑0.8%，较上年同期为成长2.1%。 (完) (编译 于春红; 审校 杜明霞)
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