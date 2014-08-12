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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 08:21 BJT

表格：新加坡第二季经季调后GDP环比年率增长0.1%，较上年同期成长2.4%

路透新加坡8月12日 - 新加坡周二公布数据显示：

* 新加坡第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比成长年率为增长0.1%(预估为下滑0.1%)

* 新加坡第二季GDP较上年同期成长2.4%(预估为增长2.4%)

以下为数据详情：

实际GDP变动(%)

2014 2014 2013 2013 2013

第二季 第一季 第四季 第三季 第二季

环比年率 0.1 1.8 3.9 6.9 0.7

(经季节调整)

较上年同期 2.4 4.8 3.9 4.9 5.0

路透调查预估中值：

环比年率 -0.1%

较上年同期 +2.4%

数据为修正值。

7月14日公布的初估值数据显示，新加坡第二季经济环比年率下滑0.8%，较上年同期为成长2.1%。 (完) (编译 于春红; 审校 杜明霞)
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