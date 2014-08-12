《中国报摘》--中国证券报8月12日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
* 头版头条:
--上海证券交易所11日启动港股通业务全天候测试，表明沪港通的推出进程进入一个新的时间节点。据悉，首批25家申请加入港股通业务的先锋会员参与测试。
* 其他:
--泛海控股 公告，拟通过境外间接附属公司泛海控股国际有限公司，以35.55689亿港元至38.29598亿港元收购香港上市公司和记港陆股份 并获得控股权，目前各方正就合作事宜进行洽谈。
--永辉超市 拟引入战略股东，其披露定增预案，拟以7元人民币/股的价格向牛奶有限公司定向发行8.13亿股，募资56.92亿元用于补充流动资金。发行完成后，牛奶有限公司将持有永辉超市19.99%的股份。
--宏源证券 公告称，申银万国证券吸收合并公司的议案获股东大会通过，本次吸收合并还需获得证监会核准。
--记者获悉，光热发电示范项目上网电价最终有可能锁定在1.2元-1.25元人民币/千瓦时之间，相关文件有望于近期发布。
--包钢稀土 公告，公司与中国石化催化剂有限公司、包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署《三方战略合作框架协议》，三方将就稀土在催化裂化剂等重点领域内的应用开展合作。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。