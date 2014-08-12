《中国报摘》--中国证券报8月12日

* 头版头条:

--上海证券交易所11日启动港股通业务全天候测试，表明沪港通的推出进程进入一个新的时间节点。据悉，首批25家申请加入港股通业务的先锋会员参与测试。

* 其他:

--泛海控股 公告，拟通过境外间接附属公司泛海控股国际有限公司，以35.55689亿港元至38.29598亿港元收购香港上市公司和记港陆股份 并获得控股权，目前各方正就合作事宜进行洽谈。

--永辉超市 拟引入战略股东，其披露定增预案，拟以7元人民币/股的价格向牛奶有限公司定向发行8.13亿股，募资56.92亿元用于补充流动资金。发行完成后，牛奶有限公司将持有永辉超市19.99%的股份。

--宏源证券 公告称，申银万国证券吸收合并公司的议案获股东大会通过，本次吸收合并还需获得证监会核准。

--记者获悉，光热发电示范项目上网电价最终有可能锁定在1.2元-1.25元人民币/千瓦时之间，相关文件有望于近期发布。