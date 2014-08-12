版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 08:13 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月12日-8月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月12日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

8月13日(三)

暂无重要经济事件预告。

8月14日(四)

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

8月15日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月18日(一)

暂无重要经济事件预告。

8月19日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会发布利率声明)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐