《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月12日

路透香港8月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7511港元<HKD =>） 美股道琼工业指数 周一收高16.05点或0.1%，报16,569.98点。大盘延续上周五涨势，投资者希 望俄罗斯向乌克兰提供人道救援，将缓和两国的紧张关系。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港 股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 185.500 0.51 15642 14.378 0.27 中国铝业 11.490 2.59 36930 3.562 0.63 中国移动 55.220 -0.22 183455 85.603 -0.05 中国人寿 45.180 2.10 45839 23.346 1.07 中石油 135.970 1.39 39700 10.539 -0.20 中石化 98.760 0.34 24318 7.655 0.86 汇丰控股 52.540 -0.85 1316722 81.449 -0.91 中电信 53.730 1.65 7981 4.165 0.84 中国联通 16.540 0.79 73185 12.820 0.47 兖州煤业 8.650 2.00 9374 6.705 1.13 华能国际 46.000 -1.29 26882 8.914 1.06 南方航空 17.460 1.87 7728 2.707 0.25 东方航空 16.770 3.26 3739 2.600 -0.01 中芯国际 4.520 2.73 27565 0.701 0.10（完 ）