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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月12日

路透香港8月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7511港元<HKD
 =>）
 
 美股道琼工业指数      周一收高16.05点或0.1%，报16,569.98点。大盘延续上周五涨势，投资者希
 望俄罗斯向乌克兰提供人道救援，将缓和两国的紧张关系。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价     涨跌幅     成交量        ADR折合每股普通股  较港
 股溢价
                             (美元)      (%)                        (港元)        (%)   
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       185.500    0.51      15642            14.378       0.27
 中国铝业                      11.490    2.59      36930             3.562       0.63
 中国移动                      55.220   -0.22     183455            85.603      -0.05
 中国人寿                      45.180    2.10      45839            23.346       1.07
 中石油                       135.970    1.39      39700            10.539      -0.20
 中石化                        98.760    0.34      24318             7.655       0.86
 汇丰控股                      52.540   -0.85    1316722            81.449      -0.91
 中电信                        53.730    1.65       7981             4.165       0.84
 中国联通                      16.540    0.79      73185            12.820       0.47
 兖州煤业                       8.650    2.00       9374             6.705       1.13
 华能国际                      46.000   -1.29      26882             8.914       1.06
 南方航空                      17.460    1.87       7728             2.707       0.25
 东方航空                      16.770    3.26       3739             2.600      -0.01
 中芯国际                       4.520    2.73      27565             0.701       0.10（完
 ）
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