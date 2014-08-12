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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 08:18 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月12日-8月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月12日(二)

加拿大韦克菲尔德--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)举行为期两天的年度政策会议，与实业家和分析师等人士进行研讨。

8月13日(三)

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在批发融资风险研讨会上讲话。

东京--日本央行将公布7月政策会议的记录。(2350)

8月14日(四)

悉尼--澳洲央行支付系统稳定性高级经理Jenny Hancock参加澳洲风险大会小组讨论。

8月15日(五)

美国布雷纳德--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。(1445)

8月18日(一)

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在澳洲支付论坛发表讲话。

8月19日(二)

悉尼--澳洲央行将公布8月政策委员会会议记录。(2340)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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