《全球重要经济事件一览表》--8月12日-8月19日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
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8月12日(二)
加拿大韦克菲尔德--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)举行为期两天的年度政策会议，与实业家和分析师等人士进行研讨。
8月13日(三)
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在批发融资风险研讨会上讲话。
东京--日本央行将公布7月政策会议的记录。(2350)
8月14日(四)
悉尼--澳洲央行支付系统稳定性高级经理Jenny Hancock参加澳洲风险大会小组讨论。
8月15日(五)
美国布雷纳德--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。(1445)
8月18日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在澳洲支付论坛发表讲话。
8月19日(二)
悉尼--澳洲央行将公布8月政策委员会会议记录。(2340)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。