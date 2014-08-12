《香港报摘》--经济日报8月12日

* 要闻版头条：

--外资购买A股的渠道--RQFII（人民币合格境外机构投资者），在港推出不足3年，随着内地A股升温，以及沪港通概念，近月大受欢迎。 * 其他： --再有内地企业借壳登陆港资本市场，今次卖家更是李嘉诚。和黄 旗下的和记港陆 昨宣布，与在深圳上市的泛海控股签订协议，以最多38.3亿港元出售公司约71.36%股权。

--受自由行减少影响，九仓 旗下海港城上半年销售额增长跌至10年最慢。不过管理层指，7至8月人流回升，对下半年销售额录得单位数增长感乐观。上半年内地住宅合约销售额按年减少18%至89亿元人民币，副主席兼常务董事吴天海指，要达全年230亿元人民币销售目标有难度，惟强调非一面倒看淡内地楼市。

--碧生源 上半年扭亏为盈，公司董事长兼首席执行官赵一弘指，上半年更换主营产品包装、减肥茶提价逾三成及广告宣传增加奏效，令集团收益按年增24.7%。 他指经销商对产品需求回升，有信心下半年延续增长势头。（完）