伊拉克情势：美国开始直接向库尔德军队输送武器

路透华盛顿8月11日 - 美国官员周一表示，美国政府正直接向伊拉克库尔德自治区的游击队员提供武器，协助他们反击逊尼派极端分子。这表明美国在伊拉克的军事介入程度加深。

面对伊斯兰国极端分子的进攻，库尔德士兵的反击显得非常力不从心。

美国官员表示，这些武器是由中央情报局(CIA)提供的，不过美国国防部或将很快向库尔德士兵提供武器。库尔德军队周日在美国空袭掩护下，重新夺得伊拉克北部两个战略城镇的控制权。

美国官员拒绝详细说明武器供应计划始于何时，以及具体提供了哪些武器。

美国官员曾表示，他们之前不愿意向库尔德直接提供武器，是因为希望看到伊拉克保持内部团结，不希望做出任何加强库尔德自治愿望的事情。