伊拉克情势：美国开始直接向库尔德军队输送武器

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透华盛顿8月11日 - 美国官员周一表示，美国政府正直接向伊拉克库尔德自治区的游击队员提供武器，协助他们反击逊尼派极端分子。这表明美国在伊拉克的军事介入程度加深。
面对伊斯兰国极端分子的进攻，库尔德士兵的反击显得非常力不从心。
美国官员表示，这些武器是由中央情报局(CIA)提供的，不过美国国防部或将很快向库尔德士兵提供武器。库尔德军队周日在美国空袭掩护下，重新夺得伊拉克北部两个战略城镇的控制权。
美国官员拒绝详细说明武器供应计划始于何时，以及具体提供了哪些武器。
美国官员曾表示，他们之前不愿意向库尔德直接提供武器，是因为希望看到伊拉克保持内部团结，不希望做出任何加强库尔德自治愿望的事情。
一位美国高级国防官员承认，美国在向库尔德提供他们需要的武器和弹药，但称它们不是由国防部提供的。其他美国官员称，国防部已就如何向库尔德增加军事援助进行了讨论，有可能很快批准直接对其提供武器的决定。(完) (编译 白云; 审校 许娜)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。