《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月12日

*工商时报：

--准经济部长杜紫军表示，三个月内清查完成高雄石化管线，常务次长沈荣津周四将率相关机关与专家南下高雄，针对中油管线进行两天一夜的清查工作。至于地方政府盼能公开工业管线位置图，杜紫军说，尊重市府决定。

--全球观赏用锦鲤市场、每年规模高达数百亿台币，尤其是大陆，近几年已晋升为锦鲤的消费大国。素有〞台湾锦鲤女王〞封号的欣昌锦鲤公司总经理锺莹莹，最近转投资成立华锦顾问公司，即将进驻屏东农业生技园区-亚太水族营运中心打造〞华锦国际锦鲤研究学院〞，为抢食大陆及全球锦鲤市场作准备。

*经济日报：

--新任经济部长杜紫军表示，将微调前任部长张家祝的政策。其中员工分红缓课税议题，经济部拟以设定〞缓课时点〞方式推动，参照过去促产条例经验，可能的缓课落日期间为五年，经济部将以此折衷方案，与财政部协商。

--根据《好房杂志》调查今年房屋市场928档的推案量，统计显示928档推案量达3,035亿台币，创下历史新高。案量10亿台币以上指标性的建案合计多达81个，全台湾指标性重案有50个，其中台北市指标建案有八个、新北市指标建案有16个、桃园地区指标建案有五个、台中市、高雄市指标建案则各有七个。

--财政部公布赋税统计，累积1-7月税收高达1.19兆(万亿)台币，再创历年同期新高。其中营业税、房屋税、特种货物及劳务税（奢侈税）、遗产及赠与税及牌照税等五项税目，累积1到7月税收也都创下历年新高。

--港资川盟金融集团有意收购台湾人寿 大股东--龙邦国际 19%持股案，最迟9月底明朗。金管会高度关注，约见台湾人寿董事长许舒博了解最新情况，并要求台寿董事会议案必须事先知会金管会保险局，以防台寿突然变天。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。