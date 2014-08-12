中国经济：下半年进出口形势有望继续好转，出口料增长约7.5%--报告

路透上海8月12日 - 中国国家开发银行研究院和国家信息中心发布的报告称，中国外贸结构改善维持中低速增长，预计下半年进出口形势有望进一步好转，出口将增长7.5%左右，进口将增长5.5%左右。

该份刊登在上海证券报的报告预计，2014年下半年中国经济增长7.4%左右，全年也在7.4%左右，居民消费价格在2.5%左右，可以实现全年预期调控目标。

“下半年全球经济在发达国家向好的带动下，有望延续温和复苏态势，国际市场需求逐步好转，但地缘政治风险正成为影响全球经济复苏的重要因素，并干扰区域贸易投资形势，阻碍国际金融市场正常运行，引起大宗商品价格波动。”报告称。

报告提到，今年以来，人民币汇率稳中有贬。美国退出量宽政策引发国际资本流向美国，人民币实际有效汇率上升压力减小，汇率双向波动可能性加大。

年初至今，人民币兑美元汇率已出现1%左右的贬值。但是由于前几年人民币长期呈现单边升值态势，2012-2013年，人民币实际有效汇率升值12.5%，相对于其他新兴市场和发展中国家本币大幅贬值而言，人民币汇率存在超调现象，根据国际经验，汇率对出口的滞后影响将在今明两年集中显现。