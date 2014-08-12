国际油市：美国原油期货跌破98美元，但跌势受到库存下降预期遏制

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透周一对六名分析师的初步调查显示，美国截至8月8日当周商业原油和汽油库存料下降，而馏分油库存料上升。分析师平均预计，上周原油库存减少220万桶。
美国能源资料协会(EIA)周一公布数据显示，美国页岩油日产量9月将可能较前月增长约8.9万桶，达到437万桶。
地缘政局方面，伊拉克总统周一指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)担任新总理，以结束现任总理马利基(Jawad al-Maliki)长达八年的统治。但马利基拒绝下台，并在街道上部署了民兵和特种部队，令巴克达出现危险的政治较量。
美国总统奥巴马表示，伊拉克指派新总理是“带来希望的一大进步”，并承诺加大对新政府的支持力度。
俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的借口。乌克兰称俄罗斯在边境集结了4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。
埃及国家通讯社表示，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。埃及在谈判中充当调停人。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。 (完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 张若琪/白云)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。