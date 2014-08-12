国际油市：美国原油期货跌破98美元，但跌势受到库存下降预期遏制

路透周一对六名分析师的初步调查显示，美国截至8月8日当周商业原油和汽油库存料下降，而馏分油库存料上升。分析师平均预计，上周原油库存减少220万桶。

美国能源资料协会(EIA)周一公布数据显示，美国页岩油日产量9月将可能较前月增长约8.9万桶，达到437万桶。

地缘政局方面，伊拉克总统周一指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)担任新总理，以结束现任总理马利基(Jawad al-Maliki)长达八年的统治。但马利基拒绝下台，并在街道上部署了民兵和特种部队，令巴克达出现危险的政治较量。

美国总统奥巴马表示，伊拉克指派新总理是“带来希望的一大进步”，并承诺加大对新政府的支持力度。

俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的借口。乌克兰称俄罗斯在边境集结了4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。

埃及国家通讯社表示，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。埃及在谈判中充当调停人。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文