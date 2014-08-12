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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 08:44 BJT

《汇市简讯》美元/坡元走软，此前新加坡公布GDP修正数据

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* 美元/坡元走软，在新加坡公布第二季GDP数据后，盘中投机客卖出美元

* 新加坡第二季国内生产总值(GDP)修正为较上年同期成长2.4%，初值为成长2.1%；环比年率为增0.1%，初值为下滑0.8%

* 新加坡贸工部警告，尽管数据改善，但全球增长仍有许多不确定性

* 政府预期全年成长率在2.5-3.5%，先前预估为2-4%

* 美元/坡元最新报1.2491-95，今日目前为止交投区间在1.2489-1.2503

(完)

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