《汇市简讯》美元/坡元走软，此前新加坡公布GDP修正数据

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
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* 美元/坡元走软，在新加坡公布第二季GDP数据后，盘中投机客卖出美元
* 新加坡第二季国内生产总值(GDP)修正为较上年同期成长2.4%，初值为成长2.1%；环比年率为增0.1%，初值为下滑0.8%
* 新加坡贸工部警告，尽管数据改善，但全球增长仍有许多不确定性
* 政府预期全年成长率在2.5-3.5%，先前预估为2-4%
* 美元/坡元最新报1.2491-95，今日目前为止交投区间在1.2489-1.2503
(完)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。