台湾财政：1-7月税收创新高达1兆1,919亿台币，年增5.6%

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透台北8月12日 - 台湾财政部表示，受惠景气回温，今年1-7月的营所税、营业税等税收增加，1-7月的税收创下同期高位达1兆(万亿)1,919亿台币，较上年增627亿台币或5.6%。
这已达成今年法定预算岁入的七成。财政税收增加将解决国库困窘，对财政部的债券发行金额、安排、调度以及中短期借款都有影响。
财政部表示，1-7月营利事业所得税的实征净额2,464亿台币，较上年同期增加293亿台币，大增13.5%，主因景气回温、企业获利增加，结算申报自缴税款增加。
至于今年1-7月的证券交易税也因股市上涨、交易活络，实征净额541亿台币，较上年同期增加138亿或34.4%。
营业税方面，1-7月实征净额2,078亿台币，较上年同期增加122亿台币或6.2%，主因进口及消费增加。
台湾立法院今年1月间三读通过2014年的中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆(万亿)7,069亿台币以及1兆(万亿)9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。