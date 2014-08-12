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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 08:48 BJT

台湾财政：1-7月税收创新高达1兆1,919亿台币，年增5.6%

路透台北8月12日 - 台湾财政部表示，受惠景气回温，今年1-7月的营所税、营业税等税收增加，1-7月的税收创下同期高位达1兆(万亿)1,919亿台币，较上年增627亿台币或5.6%。

这已达成今年法定预算岁入的七成。财政税收增加将解决国库困窘，对财政部的债券发行金额、安排、调度以及中短期借款都有影响。

财政部表示，1-7月营利事业所得税的实征净额2,464亿台币，较上年同期增加293亿台币，大增13.5%，主因景气回温、企业获利增加，结算申报自缴税款增加。

至于今年1-7月的证券交易税也因股市上涨、交易活络，实征净额541亿台币，较上年同期增加138亿或34.4%。

营业税方面，1-7月实征净额2,078亿台币，较上年同期增加122亿台币或6.2%，主因进口及消费增加。

台湾立法院今年1月间三读通过2014年的中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆(万亿)7,069亿台币以及1兆(万亿)9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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