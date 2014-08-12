《台湾重要政经日程》--8月12日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
===================今日重要政经消息=============================
8/12(二)
--10:00 高雄气爆事件暨澎湖空难事件宗教祈福大会。
--10:20 从核能政策、石化政策及绿能政策检验新任经济部长杜紫军。
--15:00 经济部技术处记者会。
--16:30 金管会例会。
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8/13(三)
--10:00 富邦金控 旗下寿险与北市府地上权签约。
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/14(四)
--14:00 广达 投资人说明会。
--14:00 华南金控 召开投资人说明会。
8/15(五)
--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。
--央行公布至7月底人民币存款及相关业务状况。
*8/19(二)
--新北市标售91天期市库券，金额100亿台币，为地方政府首例。
8/20(三)
--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/22(五)
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。