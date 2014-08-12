美国个股：苹果开始量产新款iPad平板电脑，以提振销售--彭博

路透8月11日 - 彭博援引消息人士报导称，美国消费电子公司苹果 的供应商已开始生产新款iPad平板电脑，努力重振其平板电脑的销售。

苹果的首款iPad在2010年帮助创建了平板电脑市场，但从2012年起销售增长大幅放缓，因大屏手机更受青睐，而且人们推迟更换平板电脑。

彭博援引两名知情人士称，9.7英寸屏幕的iPad已开始量产，可能将于本季末或下季初上市。

彭博表示，7.9英寸iPad mini的一个新版本亦进入量产，可能将在年底前上市。

苹果发言人Trudy Muller拒绝对该报导发表评论。

苹果6月当季的iPad出货量为1,320万台，较上年同期减少8%。该产品的销售连续第二季低于华尔街分析师预估。平板电脑占苹果营收比重为15%。(完)