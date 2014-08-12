美国个股：苹果开始量产新款iPad平板电脑，以提振销售--彭博

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透8月11日 - 彭博援引消息人士报导称，美国消费电子公司苹果 的供应商已开始生产新款iPad平板电脑，努力重振其平板电脑的销售。
苹果的首款iPad在2010年帮助创建了平板电脑市场，但从2012年起销售增长大幅放缓，因大屏手机更受青睐，而且人们推迟更换平板电脑。
彭博援引两名知情人士称，9.7英寸屏幕的iPad已开始量产，可能将于本季末或下季初上市。
彭博表示，7.9英寸iPad mini的一个新版本亦进入量产，可能将在年底前上市。
苹果发言人Trudy Muller拒绝对该报导发表评论。
苹果6月当季的iPad出货量为1,320万台，较上年同期减少8%。该产品的销售连续第二季低于华尔街分析师预估。平板电脑占苹果营收比重为15%。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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