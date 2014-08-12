《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日

--国家信息中心预测部、国开行研究院及上海证券报联合报告认为，下半年，全球经济有望延续温和复苏态势，国际市场需求逐步好转。但地缘政治风险正成为影响全球经济复苏的重要因素，并干扰区域贸易投资形势，基于多种因素，预计下半年中国出口将增长7.5%左右，进口将增长5.5%左右。

--中国信托业协会数据显示，截至2014年二季度末，中国信托业资产规模突破12万亿元人民币，再创历史新高，但信托资产规模增速在下降，并首现月度负增长。

--记者从可靠渠道获悉，万达集团将并购澳大利亚黄金海岸市的珠宝三塔项目，完成并购后，万达作为绝对控股股东和原业主共同开发该项目，据不愿具名的知情人士透露，该项目计划投资9亿美元，拟建设五星级万达文华酒店和酒店式公寓。(完)