《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
**上海证券报**
--国家信息中心预测部、国开行研究院及上海证券报联合报告认为，下半年，全球经济有望延续温和复苏态势，国际市场需求逐步好转。但地缘政治风险正成为影响全球经济复苏的重要因素，并干扰区域贸易投资形势，基于多种因素，预计下半年中国出口将增长7.5%左右，进口将增长5.5%左右。
--中国信托业协会数据显示，截至2014年二季度末，中国信托业资产规模突破12万亿元人民币，再创历史新高，但信托资产规模增速在下降，并首现月度负增长。
**每日经济新闻**
--记者从可靠渠道获悉，万达集团将并购澳大利亚黄金海岸市的珠宝三塔项目，完成并购后，万达作为绝对控股股东和原业主共同开发该项目，据不愿具名的知情人士透露，该项目计划投资9亿美元，拟建设五星级万达文华酒店和酒店式公寓。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。