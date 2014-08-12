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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 09:10 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第四天下跌，受累于乌克兰小麦出口激增

11月大豆期货 持于每蒲式耳10.73-1/4美元不变，周一收低1%。

美国农业部周度作物生长报告显示，截至8月10日，大豆优良率为70%，较前周下跌一个百分点。分析师曾预计大豆状况将保持稳定。

玉米优良率为73%，为历来8月中旬的10年高位。这一比率持平前周，与市场预估持平。

民间分析师和作物专家称，由于今年生长条件有利，玉米穗平均个头将达到纪录最高值，今年可能出现的大规模玉米收成或为美国农业部带来挑战。

根据路透调查，美国农业部可能上修美国大豆总产量和单产预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 544.00 -2.50 -0.46% -0.96% 544.23 50

CBOT玉米 366.25 -2.00 -0.54% +0.76% 381.41 38

CBOT大豆 1073.25 0.00 +0.00% -1.06% 1090.76 75

CBOT稻米 $12.73 $0.00 -0.04% -0.39% $13.26 28

美国原油 $97.90 -$0.18 -0.18% +0.26% $101.14 34

汇率

欧元/美元 $1.338 -$0.001 -0.06% -0.25%

美元/澳元 0.925 -0.001 -0.15% -0.32%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/石冠兰 审校 王兴亚/于春红)
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