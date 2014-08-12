《香港报摘》--信报8月12日

* 要闻版头条：

--继财政司司长曾俊华上周日在网志撰文预警香港将面临四大经济风险后，金管局总裁陈德霖昨天也在金管局网志「汇思」中警告，当美国利息回升，过去数年流入香港的逾千亿美元资金或会流走，香港可能面对流动性收缩、利率上升和资产价格下跌压力的三重打击。 * 其他：

--新加坡手机网络游戏开发商IGG 公布中期业绩，录得纯利3,294万美元，由亏转盈，并首次派发中期股息。

--在越南投资及营运厂房多年的天虹纺织 ，早前受当地大型反华示威影响而暂停厂房营运，该公司主席洪天祝表示，公司原有意在越南打造产业园，但受当地政治气氛影响，对此计划目前持观望态度。 --雷士照明 高层内部纠纷愈演愈烈。上周五董事局罢免创办人吴长江的首席执行官职务，接替其职务的大股东兼董事长王冬雷在接替营业执照及财务印章等资料期间，与吴长江人马发生殴斗。吴长江并质疑董事局罢免决议违规。雷士照明昨日停牌。

--主力研制眼部损伤修复药物的亿胜生物 公布中期营业额大增40.1%，主要是因为眼科及皮肤科旗舰药品销售理想。亿胜今年初获国际药业巨擘辉瑞 授权，成为其眼科药品中国内地独家代理商。（完）