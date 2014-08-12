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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 09:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元早盘温和承压

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* 澳元/美元盘初小跌，先前在海外市场表现亦乏善可陈

* 澳元自上周四因澳洲就业数据引发的跌势以来，还未能重回0.93美元上方

* 支撑料在关键的0.9200-20区域前方--趋势低位0.9239

* 在地缘政治面消息接踵而出之下，上周五的澳洲央行货币政策声明(SOMP)未发挥太大作用

* 声明确实较预期温和--当地银行慢慢承认这点

* 据报澳元/新西兰元在1.0920下方可见规模相当大的停止单。(完)

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