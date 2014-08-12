美国个股：Kinder Morgan简化组织架构后，更有机会并购对手--CEO

路透休斯顿/纽约8月11日 - 美国最大油气管道公司Kinder Morgan Inc 执行长周一说，待该公司将旗下所有子公司整合成一家公司、并以440亿美元买断其上市部门股权之后，公司将更加具备并购对手的实力。

Kinder Morgan是北美地区一家中游企业，运营或持有8万英里管线的权益。美国页岩热潮使得石油与天然气产量大增，对新建基础设施的需求日益强烈。

投资人对Kinder Morgan的整并计划抱持欢迎，推升其股价收高9%。不过该案将为两个子公司的投资人造成明显税负，这两家公司分别是Kinder Morgan Energy Partners LP 和El Paso Pipeline Partners LP ，它们的股价均上涨约20%。

Kinder Morgan周日称，将把旗下所有子公司整合成一家公司，交易涉资700亿美元，以此打消投资者对公司增长前景和财务结构过于复杂的担忧。

该公司称，将放弃在美国页岩气热潮中推行的有利于税负的法务架构--业主有限合伙制企业(Master Limited Partnership，MPL)，将旗下子公司合并为一家市值达920亿美元的C股份有限公司(C-corporation)。

Kinder说这项提议合乎情理，因公司已经成长得相当庞大，支付给普通合伙人的现金股息过多，这有碍其进行并购交易，因为资金成本被垫高了。

熟知该案的消息人士说，对普通合伙人的派息总计约为公司利润的40%

其他大型MPL企业股票也普遍上扬，部分原因是Kinder Morgan的整并意味其子公司将退出两个主要MLP股指，其他MLP企业或许有机会递补。

周一早盘中，指标Alerian MLP指数上涨4.3%，50个成分股除了一家以外均走高。根据企业文件，Alerian通常在必要的并购表决通过之后，就会重新调整指数成分。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)