香港个股：万达商业地产与母公司组合营投资澳洲地产，出资高至125亿港元

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透香港8月12日 - 中国房地产商--万达商业地产（集团）有限公司 周二宣布，与控股股东万达香港组合营公司投资澳洲房地产项目，双方出资合计高至125亿港元。
万达商业地产的声明称，公司与万达香港将分别持有合营公司--万达澳洲60%和40%的股权，资本承担额分别不超过75亿港元及50亿港元。
同时，万达澳洲将投资首个项目，入股澳洲一家持有一项位于昆士兰黄金海岸的混合用途发展项目--珠宝三塔项目公司的55%股权，资金承担为2.9亿澳元（约21.03亿港元）。
珠宝三塔项目地盘面积约11,355平方米，面向黄金海岸的沙滩，计划发展为包括渡假酒店、公寓、咖啡馆、便利店、办公楼、餐饮、商店等，总建筑面积约14.7万平方米。
万达香港持有万达商业地产的65.04%股权，前者由大连万达商业地产全资拥有。
万达商业地产周一收盘报2.45港元，过去一个月跌近3%。（完）
浏览上市公司的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。