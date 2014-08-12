香港个股：万达商业地产与母公司组合营投资澳洲地产，出资高至125亿港元

路透香港8月12日 - 中国房地产商--万达商业地产（集团）有限公司 周二宣布，与控股股东万达香港组合营公司投资澳洲房地产项目，双方出资合计高至125亿港元。

万达商业地产的声明称，公司与万达香港将分别持有合营公司--万达澳洲60%和40%的股权，资本承担额分别不超过75亿港元及50亿港元。