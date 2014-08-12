新债招标：国开行三年固息增发债收益率4.7113%，五年4.9099%--业内人士

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透上海8月12日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债收益率均略高于市场预期，其中三年期品种中标收益率为4.7113%，市场预测均值4.69%。
五年期品种中标收益率为4.9099%，市场预测均值为4.87%；该两期债的投标倍数分别为2.89倍和2.40倍。
另外，国开行七年期和10年期固息增发债将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为5.08%和5.13%。
上述四期固息增发债，总额不超过200亿元，依次为第20、19、21和15期债的增发品种；其中，三年和七年期分别为第20期和21期债的首次增发，票面利率分别为4.69%和5.10%，五年为19期债 的第三次增发，10年为15期 的第六次增发，票面利率依次为4.92%、4.90%。
具体发行条款如下：
第20、19、21和15期债增发
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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿；10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：8月12日上午9:30-10:30
7/10年：8月12日上午9:30-11:10
招标方式 均采用单一价格(荷兰式)
缴款日 8月14日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：6月12日
分销期 8月13日-8月14日
上市日 8月20日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------------------
债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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