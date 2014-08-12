新债招标：国开行三年固息增发债收益率4.7113%，五年4.9099%--业内人士

路透上海8月12日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债收益率均略高于市场预期，其中三年期品种中标收益率为4.7113%，市场预测均值4.69%。

五年期品种中标收益率为4.9099%，市场预测均值为4.87%；该两期债的投标倍数分别为2.89倍和2.40倍。

另外，国开行七年期和10年期固息增发债将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为5.08%和5.13%。

上述四期固息增发债，总额不超过200亿元，依次为第20、19、21和15期债的增发品种；其中，三年和七年期分别为第20期和21期债的首次增发，票面利率分别为4.69%和5.10%，五年为19期债 的第三次增发，10年为15期 的第六次增发，票面利率依次为4.92%、4.90%。

具体发行条款如下：

第20、19、21和15期债增发

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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿；10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：8月12日上午9:30-10:30

7/10年：8月12日上午9:30-11:10

招标方式 均采用单一价格(荷兰式)

缴款日 8月14日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：6月12日

分销期 8月13日-8月14日

上市日 8月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------------------